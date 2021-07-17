В 1 сезоне 4 серии сериала «Стажеры» Катя противозаконно эвакуирует автомобиль матери двоих детей. Остальные стажеры занимаются делом, связанным с закладками запрещенных веществ в арендованных автомобилях. Сначала они ловят несовершеннолетнего.
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