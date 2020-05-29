В 1 сезоне 1 серии сериала «Космические силы» Марк Нэрд получает звание генерала и тут же новое целое подразделение «Космические войска», которое к 2024 году должно ступить на Луну. Спустя год наступает день запуска спутника «Эпсилон».
Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят
Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)
«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
