Обратная сторона Земли
Новости
Новости о сериале «Обратная сторона Земли»
Новости о сериале «Обратная сторона Земли»
С соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда сняты обвинения в домашнем насилии
Ройланд поблагодарил прокуратуру за закрытие дела, а также заявил, что разочарован в людях, поспешивших осудить его.
Написать
23 марта 2023 13:50
Hulu отказался от сотрудничества с автором «Обратной стороны Земли» Джастином Ройландом
Ранее с Ройландом, обвиненном в домашнем насилии, разорвал отношения канал Adult Swim.
Написать
26 января 2023 12:38
Канал Adult Swim уволил соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда
Он также озвучивал главных героев.
Написать
25 января 2023 09:52
Мультсериал «Обратная сторона Земли» продлен на пятый сезон
При этом дата выхода четвертого сезона остается неизвестной.
Написать
7 октября 2022 14:17
Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский
На этой летней неделе стриминги в своих проектах предлагают распутать коррумпированную схему, зависнуть с вурдалаками, посмеяться на съемках кино и просто влюбиться.
Написать
15 июля 2022 18:00
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Долгожданные камбэки и внезапные новинки в нашей традиционной подборке сериальных премьер июля.
Написать
27 июня 2022 19:35
7 отличных сериалов, которые возвращаются в марте с новыми сезонами
От продолжения супергероического сериала до анимации в стиле «Рика и «Морти»: рассказываем, какие сериалы продолжаем смотреть в марте 2021.
Написать
26 февраля 2021 12:00
10 сериалов для долгих новогодних каникул
Хью Лори в космосе, дьявол в Лос-Анджелесе и другие истории, которые увлекут вас на все выходные.
Написать
28 декабря 2020 16:12
