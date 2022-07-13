Меню
Обратная сторона Земли 2020 - 2025 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Обратная сторона Земли
Киноафиша Сериалы Обратная сторона Земли Сезоны Сезон 3
Solar Opposites 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 3-й сезон сериала «Обратная сторона Земли»

В 3 сезоне сериала «Обратная сторона Земли» семейка зеленых инопланетян окончательно обживается на новой планете. Несмотря на то, что Корво по-прежнему лелеет надежду когда-нибудь восстановить свой корабль, его товарищ Терри и дети-репликанты, оказавшиеся с ними на борту, давно адаптировались к жизни на Земле. Тем более что их родная планета уничтожена, а на поиск нового места может уйти много времени и сил. Джесси относится к местным жителям с особенной нежностью. Юмьюлак считает их примитивными, но все же соглашается ходить в школу и заводить новые знакомства.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 15 голосов
7.9 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Обратная сторона Земли»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Триангулятор конечностей The Extremity Triangulator
Сезон 3 Серия 1
13 июля 2022
Спортивная сумка Эдамаме The Edamame Duffle Bag
Сезон 3 Серия 2
13 июля 2022
Большой день куколки The Pupas Big Day
Сезон 3 Серия 3
13 июля 2022
Хулуланд Hululand
Сезон 3 Серия 4
13 июля 2022
Горгулья Рэй The Gargoyle Ray
Сезон 3 Серия 5
13 июля 2022
99 кораблей 99 Ships
Сезон 3 Серия 6
13 июля 2022
Платиновый Бейблейд Берст 800 версия Такара Томми The Platinum Beyblade Burst 800 Takara Tomy Edition
Сезон 3 Серия 7
13 июля 2022
Кристаллизатор с кубической решеткой The Cubic Lattice Crystallizer
Сезон 3 Серия 8
13 июля 2022
Лучи, которые превращают людей в разные вещи The Rays That Turn People Into Various Things
Сезон 3 Серия 9
13 июля 2022
Терри и Корво ввязываются в крупную драку на парковке Тако Белл Terry and Korvo Get In A Big Screaming Fight In The Taco Bell Parking Lot
Сезон 3 Серия 10
13 июля 2022
Туман куколки The Fog of Pupa
Сезон 3 Серия 11
13 июля 2022
