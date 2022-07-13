В 3 сезоне сериала «Обратная сторона Земли» семейка зеленых инопланетян окончательно обживается на новой планете. Несмотря на то, что Корво по-прежнему лелеет надежду когда-нибудь восстановить свой корабль, его товарищ Терри и дети-репликанты, оказавшиеся с ними на борту, давно адаптировались к жизни на Земле. Тем более что их родная планета уничтожена, а на поиск нового места может уйти много времени и сил. Джесси относится к местным жителям с особенной нежностью. Юмьюлак считает их примитивными, но все же соглашается ходить в школу и заводить новые знакомства.