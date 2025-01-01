Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Обратная сторона Земли Цитаты

Цитаты из сериала Обратная сторона Земли

Корво [Открывающая Наррация] Планета Шлорп была идеальной утопией. Пока в неё не врезался астероид. Сто взрослых и их репликанты получили Пупу и сбежали в, э-э, космос, в поисках новых домов на необитаемых мирах. Мы разбились на Земле, оказавшись на уже перенаселённой планете. Верно, я говорил всё это время. Я тот, кто держит Пупу. Меня зовут Корво. Это... это моё шоу. Я только что уронил Пупу. Вы видите меня? Это абсурд. Я ненавижу Землю. Это ужасный дом. Люди глупы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сара Маклахлан [Монтаж шо́рпианов, которых поглощают динозавры] В объятиях ангелов... Улетай...... . Отсюда... .
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше