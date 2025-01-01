[Открывающая Наррация] Планета Шлорп была идеальной утопией. Пока в неё не врезался астероид. Сто взрослых и их репликанты получили Пупу и сбежали в, э-э, космос, в поисках новых домов на необитаемых мирах. Мы разбились на Земле, оказавшись на уже перенаселённой планете. Верно, я говорил всё это время. Я тот, кто держит Пупу. Меня зовут Корво. Это... это моё шоу. Я только что уронил Пупу. Вы видите меня? Это абсурд. Я ненавижу Землю. Это ужасный дом. Люди глупы.