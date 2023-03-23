С соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда сняты обвинения в домашнем насилии

Ройланд поблагодарил прокуратуру за закрытие дела, а также заявил, что разочарован в людях, поспешивших осудить его.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры округа Ориндж, штат Калифорния, Кимберли Эддс заявила, что с Джастина Ройланда были сняты обвинения в домашнем насилии:

«Сегодня мы сняли обвинения в связи с отсутствием достаточных доказательств для продвижения дела дальше разумных сомнений».

Сам Ройланд уже прокомментировал решение прокуратуры в своих социальных сетях:

«Я всегда знал, что эти обвинения были ложными, и у меня никогда не было сомнений в том, что этот день наступит. Я благодарен за то, что это дело было прекращено, но в то же время я все еще глубоко потрясен той ужасной ложью обо мне, которая распространялась по ходу этого процесса».

По словам Ройланда, его более всего потрясло то, как много людей осудили его, даже не попытавшись разобраться в происходящем:

«Больше всего я разочарован тем, как много людей так поспешили осудить меня, не вникая в факты, основываясь исключительно на словах моей озлобленной бывшей, пытавшейся обойти правовую процедуру и просто добиться моей «отмены». И то, что ей удалось этого добиться хотя бы частично, — это позорно. Однако теперь, когда судебное дело закрыто, я полон решимости двигаться вперед и сосредоточиться на творческих проектах и на восстановлении своего доброго имени».

Ранее из-за предъявленных обвинений Ройланд был уволен с телеканала Adult Swim, где он занимался созданием мультсериала «Рик и Морти», стримингового сервиса Hulu, в партнерстве с которым он разрабатывал шоу «Обратная сторона Земли», а также с его собственной студии по разработке видеоигр Squanch Games. И Adult Swim, и Hulu отказались комментировать решение о прекращении судебного дела.