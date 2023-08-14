Меню
Обратная сторона Земли 2020 - 2025 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Обратная сторона Земли
Киноафиша Сериалы Обратная сторона Земли Сезоны Сезон 4
Solar Opposites 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 14 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 4-й сезон сериала «Обратная сторона Земли»

В 4 сезоне сериала «Обратная сторона Земли» продолжаются приключения команды, состоящей из четырех инопланетян, которые оказались на Земле и стали спорить о том, ужасна эта планета или прекрасна. Капитан Корво и Юмюлак заметили, что люди не относятся к окружающей среде бережно и заботливо, постоянно занимаются потреблением. Зато Терри и Джесси освоили телевидение, пристрастились к вредной пище и нашли от чего получить удовольствие. В новом сезоне команду ожидает много новых открытий и захватывающих приключений. Но не обойдется и без опасностей, которые порой подстерегают пришельцев на неизведанной территории.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 15 голосов
7.9 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Обратная сторона Земли»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Стол для пинг-понга The Ping Pong Table
Сезон 4 Серия 1
14 августа 2023
Грабли для земли The Earth Rake
Сезон 4 Серия 2
14 августа 2023
Мобильный излучатель AISHA The Mobile AISHA Emitter
Сезон 4 Серия 3
14 августа 2023
Кассеты с произношением The Pronunciation Cassette Tapes
Сезон 4 Серия 4
14 августа 2023
Подарок на день рождения The Birth-A-Day Present
Сезон 4 Серия 5
14 августа 2023
Стокиверс Рэй The Stockiverse Ray
Сезон 4 Серия 6
14 августа 2023
Картонный тайник The Cardboard Dead Drop
Сезон 4 Серия 7
14 августа 2023
Супер-тупицы The Super Gooblers
Сезон 4 Серия 8
14 августа 2023
Вниз и наружу на планете Икс-Не Down and Out on Planet X-Non
Сезон 4 Серия 9
14 августа 2023
Восстановленный буйабес The Re-Visibility Bouillabaisse
Сезон 4 Серия 10
14 августа 2023
Нежелательная персонификация Терри The Unwanted Personification of Terry
Сезон 4 Серия 11
14 августа 2023
