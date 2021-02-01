В 8 сезоне 9 серии сериала «Склифосовский» Олег решает попробовать свои силы в медицине катастроф. Он считает, что такой опыт поможет ему в дальнейшем. С этой целью врач отправляется на место обрушения крыши вместе со своим товарищем Стасом.