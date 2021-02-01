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Киноафиша Сериалы Склифосовский Сезоны Сезон 8 Серия 9

Склифосовский 2012 - 2022 9 серия 8 сезон

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Все серии 8 сезона «Склифосовский»
Эпизод 1
Сезон 8 / Серия 1 1 февраля 2021
Эпизод 2
Сезон 8 / Серия 2 1 февраля 2021
Эпизод 3
Сезон 8 / Серия 3 2 февраля 2021
Эпизод 4
Сезон 8 / Серия 4 2 февраля 2021
Эпизод 5
Сезон 8 / Серия 5 3 февраля 2021
Эпизод 6
Сезон 8 / Серия 6 3 февраля 2021
Эпизод 7
Сезон 8 / Серия 7 4 февраля 2021
Эпизод 8
Сезон 8 / Серия 8 4 февраля 2021
Эпизод 9
Сезон 8 / Серия 9 8 февраля 2021
Эпизод 10
Сезон 8 / Серия 10 8 февраля 2021
Эпизод 11
Сезон 8 / Серия 11 9 февраля 2021
Эпизод 12
Сезон 8 / Серия 12 9 февраля 2021
Эпизод 13
Сезон 8 / Серия 13 10 февраля 2021
Эпизод 14
Сезон 8 / Серия 14 10 февраля 2021
Эпизод 15
Сезон 8 / Серия 15 11 февраля 2021
Эпизод 16
Сезон 8 / Серия 16 11 февраля 2021
О чем cерия

В 8 сезоне 9 серии сериала «Склифосовский» Олег решает попробовать свои силы в медицине катастроф. Он считает, что такой опыт поможет ему в дальнейшем. С этой целью врач отправляется на место обрушения крыши вместе со своим товарищем Стасом.

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