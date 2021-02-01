В 8 сезоне 14 серии сериала «Склифосовский» главный герой готовится к новому этапу своей терапии. В это время в больницу приезжает комиссия под управлением Аленикова с важной проверкой. Журналисты берут интервью у одного из сотрудников отделения.
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