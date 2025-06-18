Меню
«Играют очень здорово»: Соседов назвал любимый сериал — смотрит 20 лет и останавливаться не планирует
Уважает в нем в первую очередь самоотверженных актеров, а после уже сюжет.
Написать
18 июня 2025 07:00
Черная ирония судьбы: Юшкевич из «Склифосовского» перенес тяжелую операцию и оказался на костылях
Сыгравший травматолога артист сам попал на больничную койку.
Написать
26 мая 2025 12:19
«Семью Брагиных ждут серьезные неприятности»: первые кадры со съемок 13 сезона «Склифосовского» с Авериным
Жизнь главных героев любимого сериала круто изменится.
Написать
8 мая 2025 18:36
Бывший Марины вернется, Брагин будет бороться: 13 сезон «Склифосовского» «превращается в детектив»
И это со слов самих создателей сериала.
Написать
8 мая 2025 12:15
«Абсолютно все правда»: медсестра раскрыла Якуниной, за что медики искренне любят «Склифосовский»
Хотя некоторые сотрудники НИИ и считают проект недостойный показа на ТВ.
Написать
28 апреля 2025 10:23
Может, хоть в 13-м сезоне такого не будет? Этот ляп в «Склифосовском» раздражает медиков — объясняет реальный сотрудник больницы
Эта ошибка не сравнится с мелкими техническими неточностями.
4 комментария
26 апреля 2025 20:03
На площадке «Склифосовского» Яковлева превращается в тирана: особенно не везет актеру, который знает ее дольше других
Не делает поблажек даже самым близким друзьям.
Написать
23 апреля 2025 18:07
«Сплошной экшн и адреналин»: у реальных медиков нашлась лишь одна весомая претензия к «Склифосовскому» — Аверин подкачал
Во всем остальном, впрочем, сериал близок к правде.
Написать
21 апреля 2025 08:56
Недаром рейтинг 8.3: ИИ выбрал самый реалистичный сериал о врачах — предлагает смотреть вместо «Склифосовского»
Если любите медицинские мелодрамы, стоит дать шанс проекту.
Написать
4 апреля 2025 09:25
Главный герой «Склифосовского» оказался выдуманным: российские врачи возмущены даже не поэтому
4 комментария
13 марта 2025 19:05
В 2024 году «Невский» смотрело феноменальное количество людей: только сериал «России 1» его превзошел
Интересные итоги выдались, неоднозначные.
Написать
25 января 2025 07:00
«12 сезон разбил мне сердце»: у фанатов есть 5 причин не ждать продолжения «Склифосовского»
После выхода новой главы люди разочаровываются в проекте, и Брагин бессилен залечить их душевные раны.
10 комментариев
16 января 2025 13:17
Якунина разочаровала почти всех: каких изменения в 12 сезоне «Склифосовского» опечалили зрителей
Особенно касается женских персонажей.
2 комментария
4 января 2025 13:17
Брагин — вообще не душка? В Сети назвали трех российских актеров, с которыми невозможно работать
Звезд обвинили в неуважении и хамстве.
Написать
3 сентября 2024 09:00
Собрали все, что известно о «Склифосовском-12»: катастрофы, аварии, новые герои и врачи
Премьера ожидается в начале следующего года.
Написать
31 августа 2024 12:00
«Пародия на «Склифосовский»? Чего зрители ждут от нового сериала «Склиф» с Кристиной Асмус
В успехе проекта уже сомневаются, ведь он слишком похож на популярную медицинскую драму.
Написать
18 августа 2024 10:00
