В 8 сезоне 13 серии сериала «Склифосовский» по пути домой самолет Брагина попадает в турбулентность. Докторам приходится вновь окунуться в работу, чтобы помочь пассажирам на борту. Марина понимает, что ее пациенту необходима еще одна операция.