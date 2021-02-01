В 8 сезоне 3 серии сериала «Склифосовский» коллектив отделения отправляется кататься на горных лыжах. Там Брагин становится невольным участником любовного треугольника. В это время Костя, оставшись в больнице, воюет с новыми ординаторами.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail