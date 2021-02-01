В 8 сезоне 5 серии сериала «Склифосовский» врачи попадают из огня да в полымя. Сразу после ужасающих приключений в горах они с головой падают в профессиональные проблемы. Владелица гостиницы Ирина признается кое в чем Брагину и просит его о помощи.