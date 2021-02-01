В 8 сезоне 15 серии сериала «Склифосовский» Куликов по телефону сообщает Олегу об аварии, а Оля уже жалеет, что рассказала ему всю правду. Брагин возвращается в любимую больницу, а мать одной из пациенток оказывается знакомой Кривицкого.
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