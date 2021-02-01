В 8 сезоне 10 серии сериала «Склифосовский» Марина не одобряет новую работу супруга, но Олег все же соглашается влиться в команду Стаса и работать в местах чрезвычайных происшествий. Однако отношения с коллегами оказываются напряженными.
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