В 8 сезоне 7 серии сериала «Склифосовский» главный герой спорит со своим лечащим врачом, так как не согласен с его действиями. Павлова вновь отправляется на встречу в министерство, в этот раз для того, чтобы узнать имя нового главы своего отделения.