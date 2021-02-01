В 8 сезоне 7 серии сериала «Склифосовский» главный герой спорит со своим лечащим врачом, так как не согласен с его действиями. Павлова вновь отправляется на встречу в министерство, в этот раз для того, чтобы узнать имя нового главы своего отделения.
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