В 8 сезоне 8 серии сериала «Склифосовский» бывшая заведующая страдает из-за решения начальства. В это время к ней внезапно приходит Алеников с вещами. А Брагин все-таки вмешивается в ход своего лечения, хотя Ева и просит его ей довериться.
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