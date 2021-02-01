В 8 сезоне 11 серии сериала «Склифосовский» в шахтерском городке происходит взрыв, и Брагин вместе со Стасом улетает помогать пострадавшим. Лена оставляет Хромову на попечение маленького внука. Нина вновь приступает к своей прежней работе.