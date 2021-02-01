В 8 сезоне 12 серии сериала «Склифосовский» отделение снова оказывается в руках Павловой, когда новый заведующий уезжает по семейным обстоятельствам. Олег в это время пытается достать шахтеров из обрушившегося туннеля, но сам попадает в опасность.