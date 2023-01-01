Сериалы, вдохновленные мифами и легендами

Где только сценаристы не черпают идеи для создания своих фильмов! Мифы и легенды в этом отношении — идеальная основа для сценария. С одной стороны, большинство зрителей так или иначе знакомы с популярными легендами и примерно представляют, чего ожидать. С другой стороны, это отличный творческий вызов для создателей, ведь надо рассказать знакомую историю так, чтобы заново влюбить в нее аудиторию.
Опасные монстры, вышедшие из моря сирены, могущественные волшебники и отважные воины — о ком бы ни рассказывали легенды, они неизменно будоражат воображение и вызывают к себе интерес.
Антология, в которой каждый эпизод представляет собой законченную историю. Дом-убийца, населенный призраками предыдущих хозяев; зловещий фильм, просмотр которого сводит с ума; маньяк Санта; ритуалы по призванию демона Баала; скрывающиеся в лесу кровожадные монстры; видеоигра, ловушки из которой становятся реальными, — скучно точно не будет!
Интересный факт: как можно догадаться по названию, сериал является спин-оффом нашумевшей антологии «Американская история ужасов» и в некоторых эпизодах имеет отсылки к ней.
Юная девушка Нимуэ, обладающая мистическими способностями, после смерти матери отправляется в путь, чтобы передать завещанный ей магический меч могущественному волшебнику Мерлину. В поисках ей помогает наемник Артур.
Интересный факт: фильм снят по одноименному графическому роману Фрэнка Миллера и Тома Уилера, который, в свою очередь, основан на цикле легенд о короле Артуре.
Антология историй обычных американцев, которые в разных уголках страны встречаются со сверхъественными сущностями. Мать-одиночка сталкивается с опасным маньяком. Техасский рыбак влюбляется в русалку. Одинокому подростку мерещится странная тень. Маленький мальчик уверяет родителей, что его преследует монстр. В Нью-Джерси с неба падают ангелы. В каждой из этих историй грань между человеком и чудовищем постепенно стирается.
Интересный факт: основой для сериала послужил сборник рассказов американского писателя Натана Баллингурда «Североамериканские озерные чудовища».
В небольшом прибрежном городе, в котором, по преданиям, раньше водились русалки, появляется таинственная девушка Рин. Биолог Бен Поунелл соглашается помочь девушке отыскать ее сестру. Тем временем в городке начинают происходит странные убийства.
Интересный факт: исполнившая главную роль актриса Элайн Пауэлл играла сирену и раньше — в фильме 2017 года «Меч короля Артура».
Тень Мун выходит из тюрьмы раньше срока, так как его жена погибла в автокатастрофе. По пути домой в самолете он знакомится с загадочным человеком — мистером Средой, который предлагает ему стать его телохранителем. Так Тень оказывается втянут в войну между Старыми и Новыми богами.
Интересный факт: сериал — экранизация одноименного романа Нила Геймана. По первоначальному замыслу, сериал по «Американским богам» должен был снять канал HBO еще в 2013 году, но работа над проектом была остановлена, и к работе на ним приступил канал Starz.
Викинг Рагнар пытается убедить местного правителя Харальдсона в необходимости похода на запад, где находятся богатые неизведанные земли. После отказа Харальдсона Рагнар собирает собственный отряд и отправляется в рискованное путешествие.
Интересный факт: сюжет сериала основан на исландской мифологии, в частности, на фигуре полумифического конунга Рагнара Лодброка, который стал основателем королевской династии Мунсё.
Юный лесник Ричард Сайфер становится Искателем Истины, который, согласно пророчеству, должен уничтожить жестокого правителя Даркена Рала. Вместе с обладающей магической силой Исповедницей Кэлен и волшебником Зеддом Ричард пытается вернуть свободу жителям Срединных земель.
Интересный факт: сериал снят по книгам популярного фэнтези — цикла Терри Гудкайнда «Меч истины».
Прибыв в Камелот, юный волшебник Мерлин узнает, что в королевстве запрещена магия. После знакомства с Великим драконом, который рассказывает Мерлину о том, что его предназначение — защитить принца Артура, Мерлин начинает изучение магии.
Интересный факт: в 2009 году был снят документальный сериал «Мерлин: Секреты и магия», рассказывающий о съемках проекта.