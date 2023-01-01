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Сериалы, вдохновленные мифами и легендами
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Сериалы, вдохновленные мифами и легендами

Где только сценаристы не черпают идеи для создания своих фильмов! Мифы и легенды в этом отношении — идеальная основа для сценария. С одной стороны, большинство зрителей так или иначе знакомы с популярными легендами и примерно представляют, чего ожидать. С другой стороны, это отличный творческий вызов для создателей, ведь надо рассказать знакомую историю так, чтобы заново влюбить в нее аудиторию.

Опасные монстры, вышедшие из моря сирены, могущественные волшебники и отважные воины — о ком бы ни рассказывали легенды, они неизменно будоражат воображение и вызывают к себе интерес.


 

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Американские истории ужасов
Американские истории ужасов
0.0
ужасы
2021, США
Проклятая
Проклятая
0.0
драма, приключения, фэнтези
2020, Великобритания/Австралия
Земля монстров
Земля монстров
0.0
драма, фэнтези, ужасы
2020, США
Сирена
Сирена
Смотреть онлайн
7.0
драма, фэнтези
2018, США
Американские боги
Американские боги
7.0
драма, боевик, мистика
2017, США
Викинги
Викинги
8.0
драма, боевик, исторический
2013, Канада
Легенда об искателе
Легенда об искателе
Смотреть онлайн
8.0
боевик, приключения, фэнтези
2008, США
Мерлин
Мерлин
Смотрите за 1
7.0
приключения, фэнтези
2008, Великобритания
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Жанр
Все Ужасы Драма Приключения Фэнтези Боевик Мистика Исторический
Страна
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Год
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  1. Американские истории ужасов (2021, ужасы)

Антология, в которой каждый эпизод представляет собой законченную историю. Дом-убийца, населенный призраками предыдущих хозяев; зловещий фильм, просмотр которого сводит с ума; маньяк Санта; ритуалы по призванию демона Баала; скрывающиеся в лесу кровожадные монстры; видеоигра, ловушки из которой становятся реальными, — скучно точно не будет!

Интересный факт: как можно догадаться по названию, сериал является спин-оффом нашумевшей антологии «Американская история ужасов» и в некоторых эпизодах имеет отсылки к ней.

  1. Проклятая (2020, драма, приключения, фэнтези)

Юная девушка Нимуэ, обладающая мистическими способностями, после смерти матери отправляется в путь, чтобы передать завещанный ей магический меч могущественному волшебнику Мерлину. В поисках ей помогает наемник Артур.

Интересный факт: фильм снят по одноименному графическому роману Фрэнка Миллера и Тома Уилера, который, в свою очередь, основан на цикле легенд о короле Артуре.

  1. Земля монстров (2020, фэнтези, ужасы)

Антология историй обычных американцев, которые в разных уголках страны встречаются со сверхъественными сущностями. Мать-одиночка сталкивается с опасным маньяком. Техасский рыбак влюбляется в русалку. Одинокому подростку мерещится странная тень. Маленький мальчик уверяет родителей, что его преследует монстр. В Нью-Джерси с неба падают ангелы. В каждой из этих историй грань между человеком и чудовищем постепенно стирается.

Интересный факт: основой для сериала послужил сборник рассказов американского писателя Натана Баллингурда «Североамериканские озерные чудовища».

  1. Сирена (2018, драма, фэнтези)

В небольшом прибрежном городе, в котором, по преданиям, раньше водились русалки, появляется таинственная девушка Рин. Биолог Бен Поунелл соглашается помочь девушке отыскать ее сестру. Тем временем в городке начинают происходит странные убийства.

Интересный факт: исполнившая главную роль актриса Элайн Пауэлл играла сирену и раньше — в фильме 2017 года «Меч короля Артура».

  1. Американские боги (2017, мистика, боевик)

Тень Мун выходит из тюрьмы раньше срока, так как его жена погибла в автокатастрофе. По пути домой в самолете он знакомится с загадочным человеком — мистером Средой, который предлагает ему стать его телохранителем. Так Тень оказывается втянут в войну между Старыми и Новыми богами.

Интересный факт: сериал — экранизация одноименного романа Нила Геймана. По первоначальному замыслу, сериал по «Американским богам» должен был снять канал HBO еще в 2013 году, но работа над проектом была остановлена, и к работе на ним приступил канал Starz.

  1. Викинги (2013, драма, исторический)

Викинг Рагнар пытается убедить местного правителя Харальдсона в необходимости похода на запад, где находятся богатые неизведанные земли. После отказа Харальдсона Рагнар собирает собственный отряд и отправляется в рискованное путешествие.

Интересный факт: сюжет сериала основан на исландской мифологии, в частности, на фигуре полумифического конунга Рагнара Лодброка, который стал основателем королевской династии Мунсё.

  1. Легенда об искателе (2008, приключения, фэнтези)

Юный лесник Ричард Сайфер становится Искателем Истины, который, согласно пророчеству, должен уничтожить жестокого правителя Даркена Рала. Вместе с обладающей магической силой Исповедницей Кэлен и волшебником Зеддом Ричард пытается вернуть свободу жителям Срединных земель.

Интересный факт: сериал снят по книгам популярного фэнтези — цикла Терри Гудкайнда «Меч истины».

  1. Мерлин (2008, приключения, фэнтези)

Прибыв в Камелот, юный волшебник Мерлин узнает, что в королевстве запрещена магия. После знакомства с Великим драконом, который рассказывает Мерлину о том, что его предназначение — защитить принца Артура, Мерлин начинает изучение магии.

Интересный факт: в 2009 году был снят документальный сериал «Мерлин: Секреты и магия», рассказывающий о съемках проекта.

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