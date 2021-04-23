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Тень и кость 2021 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тень и кость
Киноафиша Сериалы Тень и кость Сезоны Сезон 1

Shadow and Bone 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тень и кость»

В 1 сезоне сериала «Тень и кость» история происходит в фэнтезийной стране под названием Равка, которая поделена на две части темнотой. В этой темноте живут страшные и дикие существа, способные убить любого человека за несколько секунд. Несмотря на все усилия жителей Тенистого Каньона, монстры продолжают жить на границе их территорий и наводить на них страх. Противостоять им могут лишь особенно сильные маги — люди, обладающие большим зарядом волшебства, но их число ограничено. Главная героиня — бесстрашная девушка по имени Алина — отправляется в эту тьму, чтобы сразиться со злобными монстрами. Во время противостояния происходит что-то неожиданное: она открывает в себе невиданные способности.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тень и кость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Яркая вспышка света A Searing Burst of Light
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2021
Мы все чьи-то чудища We're All Someone's Monster
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2021
Творение в сердце мира The Making at the Heart of the World
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2021
Отказники Otkazat'sya
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2021
Покажи мне, кто ты Show Me Who You Are
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2021
Сердце — это стрела The Heart is an Arrow
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2021
Неморе The Unsea
Сезон 1 Серия 7
23 апреля 2021
Ни траура No Mourners
Сезон 1 Серия 8
23 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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