В 1 сезоне сериала «Тень и кость» история происходит в фэнтезийной стране под названием Равка, которая поделена на две части темнотой. В этой темноте живут страшные и дикие существа, способные убить любого человека за несколько секунд. Несмотря на все усилия жителей Тенистого Каньона, монстры продолжают жить на границе их территорий и наводить на них страх. Противостоять им могут лишь особенно сильные маги — люди, обладающие большим зарядом волшебства, но их число ограничено. Главная героиня — бесстрашная девушка по имени Алина — отправляется в эту тьму, чтобы сразиться со злобными монстрами. Во время противостояния происходит что-то неожиданное: она открывает в себе невиданные способности.