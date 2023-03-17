Меню
Сериалы
Тень и кость
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка
На этой неделе стриминги предлагают придать огласке преступления маньяка, отправиться в путешествие за магическими существами и поразмышлять над экологией будущего.
Написать
17 марта 2023 15:00
Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Тень и кость»
Продолжение фэнтезийного шоу о мире, разделенном смертоносной тьмой, выйдет на экраны в середине марта.
Написать
20 февраля 2023 11:26
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года
Продолжения, спин-оффы и финалы, которые точно нельзя пропустить.
Написать
12 января 2023 12:00
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
Netflix объявил дату премьеры второго сезона сериала «Тень и кость»
Продолжение фэнтезийного шоу выйдет в начале весны.
Написать
9 декабря 2022 15:48
Заклинательница Солнца возвращается в тизере второго сезона сериала «Тень и кость»
В ролике показали первые кадры со звездой «Мортал Комбат».
Написать
25 сентября 2022 14:01
Фокус-покус: топ-12 мистических сериалов про ведьм и магию
Рассказываем о заслуживающих внимания мистических сериалах, где в центре внимания – могущественные волшебники и магические противостояния.
Написать
8 апреля 2022 11:10
Netflix объявил о важном пополнении в актерском составе второго сезона сериала «Тень и кость»
Среди новых актеров — звезда «Мортал Комбат».
Написать
14 января 2022 14:37
Стало известно, когда начнутся съемки новых сезонов «Теда Лассо», «Тени и кости», а также спин-оффа «Пацанов»
Проекты отправят в работу в 2022 году.
Написать
11 ноября 2021 16:36
Имперская Россия и волшебники: рассказываем о новом проекте Netflix «Тень и кость»
Экранизация романов, которые сравнивали с эпопеей «Властелин колец».
Написать
26 апреля 2021 17:46
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
