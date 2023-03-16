Во 2 сезоне сериала «Тень и кость» юная Заклинательница Солнца Алина Старкова узнает о своем предназначении и начинает развивать магические способности. После того, как девушка развеяла непроглядный мрак между двумя частями государства, за ней охотятся и гриши, защищающие корону, и революционеры. Однако теперь с ней рядом верный друг детства Мал, который готов помочь ей в обучении. Вору Казу Бреккеру также нет места ни на одной из сторон. Они скрываются вместе, но еще не знают, что генералу Киригану удалось выжить.