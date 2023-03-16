Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Тень и кость 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тень и кость
Киноафиша Сериалы Тень и кость Сезоны Сезон 2

Shadow and Bone 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тень и кость»

Во 2 сезоне сериала «Тень и кость» юная Заклинательница Солнца Алина Старкова узнает о своем предназначении и начинает развивать магические способности. После того, как девушка развеяла непроглядный мрак между двумя частями государства, за ней охотятся и гриши, защищающие корону, и революционеры. Однако теперь с ней рядом верный друг детства Мал, который готов помочь ей в обучении. Вору Казу Бреккеру также нет места ни на одной из сторон. Они скрываются вместе, но еще не знают, что генералу Киригану удалось выжить.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Тень и кость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Нет пристанища, кроме меня No Shelter But Me
Сезон 2 Серия 1
16 марта 2023
Русалье Rusalye
Сезон 2 Серия 2
16 марта 2023
Подобное притягивает подобное Like Calls to Like
Сезон 2 Серия 3
16 марта 2023
Все чудовищное Every Monstrous Thing
Сезон 2 Серия 4
16 марта 2023
Юэ сэш (презирай свое сердце) Yuyeh Sesh (Despise Your Heart)
Сезон 2 Серия 5
16 марта 2023
Ни вэ сэш (у меня нет сердца) Ni Weh Sesh (I Have No Heart)
Сезон 2 Серия 6
16 марта 2023
Буду ждать тебя на лугу Meet You in the Meadow
Сезон 2 Серия 7
16 марта 2023
Ни похорон No Funerals
Сезон 2 Серия 8
16 марта 2023
График выхода всех сериалов
Откуда большая квартира, двухэтажный гараж и новенький мопед? Похоже, Сыроежкин-старший был не просто дальнобойщиком
На каком авто Нина и Шурик уезжали в «Кавказской пленнице»? На улицах советских городов таких машин были единицы
«Это просто guilty pleasure»: 75 000 000 зрителей выбрали самый странный боевик лета — смотрели «Главы государств»?
Что посмотреть после «Голого пистолета»: лучшие фильмы с Лиамом Нисоном, после которых вы полюбите его еще больше
Старки повсюду, но вместе — почти никогда: один момент в «Игре престолов» до сих пор не дает покоя фанатам
Денежки-то бабай унес, и окончания цитат тоже: закончите 5 легендарных фраз из «Любовь и голуби» — без «Людки» и «Дяди Мити» (тест)
«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги
Танос, Фронтмен или 456-й? Тест покажет, кем бы вы стали в «Игре в кальмара» от Netflix
«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула»)
«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню
Убил Томмена и свалил все на Тириона: в «Игре престолов» Джейме должен был стать новым безумным королем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше