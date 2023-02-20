Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Тень и кость»

Netflix представил трейлер второго сезона фэнтезийного сериала «Тень и кость». Главные роли в продолжении шоу исполнили Джесси Мей Ли («Все о Еве»), Арчи Рено («Морбиус»), Фредди Картер («Пенниуорт»), Амита Суман («Доктор Кто») и Бен Барнс («Мир Дикого Запада»).

Действие «Тени и кости» разворачивается в мире, разделенном на две части барьером из непроходимой тьмы, внутри которого обитают ужасные существа, питающиеся человеческой плотью. Главная героиня — Алина Старкова, скромная девушка-солдат, которая неожиданно обнаруживает у себя силу источать магический свет, способный противостоять силам тьмы. Желая спасти свою родину от надвигающейся угрозы, героиня присоединяется к элитной армии волшебников, известных как Гриши.

Новый ролик начинается со сцены, в которой генерал Кириган (Барнс), обезображенный тремя шрамами на лице, насылает тьму на мирную деревню. Когда он предстает перед Алиной (Мей Ли) со своей армией теневых монстров, героиня понимает, что только она способна остановить его. Объединившись с Малом Орецевым (Рено), Алина отправляются в путешествие, чтобы отыскать двух Усилителей, мифических существ, которые могут расширить пределы возможностей ее магии. Вернувшись в Кеттердам, пара вновь сталкивается с Казом Бреккером (Картер) и его бандой, которые, судя по трейлеру, совершенно не против отправиться в опасный квест ради уничтожения Киригана.

Шоураннерами и исполнительными продюсерами новых серий выступили Эрик Хайссерер («Прибытие») и Диган Фрайклинд («Во тьме»).

Премьера второго сезона «Тени и кости» состоится на Netflix 16 марта.