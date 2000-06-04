В 3 сезоне 3 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри узнает о свадьбе мистера Бига и Наташи, Саманта становится персоной нон-грата в СПА, Миранда воюет с домработницей, а Шарлотта — со своими комплексами.