В 3 сезоне 3 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри узнает о свадьбе мистера Бига и Наташи, Саманта становится персоной нон-грата в СПА, Миранда воюет с домработницей, а Шарлотта — со своими комплексами.
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