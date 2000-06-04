В 3 сезоне 10 серии сериала «Секс в большом городе» Саманта заболевает гриппом и обнаруживает, что никто из мужчин не заботится о ней. Шарлотта регулирует брачный договор, в то время как Кэрри ведет двойную игру с Эйданом и Бигом.