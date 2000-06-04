В 3 сезоне 5 серии сериала «Секс в большом городе» Шарлотта дает от ворот поворот Брэду, Кэрри бросает курить ради нового увлечения — дизайнера Эйдана, Саманта исследует мир секс-кукол, а Миранда учится быть более внимательной.
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