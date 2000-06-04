В 3 сезоне 9 серии сериала «Секс в большом городе» Стив ночует на диване Миранды, пока не найдет новое жилье. Шарлотта делает предложение Трею. Кэрри сталкивается с Бигом и узнает, что их с Наташей брак висит на волоске.