В 3 сезоне 9 серии сериала «Секс в большом городе» Стив ночует на диване Миранды, пока не найдет новое жилье. Шарлотта делает предложение Трею. Кэрри сталкивается с Бигом и узнает, что их с Наташей брак висит на волоске.
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