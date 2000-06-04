В 3 сезоне 7 серии сериала «Секс в большом городе» Эйдан хочет познакомить Кэрри с родителями. Шарлотта продолжает свой путь к браку до конца года, знакомясь с одинокими парнями женатых друзей. Саманта подсаживается на виагру.