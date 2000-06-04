В 3 сезоне 4 серии сериала «Секс в большом городе» героини сталкиваются с вопросом полов: настолько ли все однозначно? Саманта ставит ассистента на место, Кэрри веселится с 20-летним Шоном, пока не узнает, что он бисексуал.