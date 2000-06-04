В 3 сезоне 18 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри и Миранда спорят из-за Бига, который зовет Кэрри на обед. Шарлотта возвращается в свою квартиру, как вдруг к ней приходит страстный Трей, Саманта устраивает вечеринку на крыше.