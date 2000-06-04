В 3 сезоне 2 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри размышляет: писать или не писать? Шарлотта старается осуществить план выйти замуж до конца года. Миранда сомневается по поводу предложения Стива, а Саманта устанавливает рекорд.