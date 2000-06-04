В 3 сезоне 8 серии сериала «Секс в большом городе» Шарлотта продвигается в отношениях с Треем. Мысли о старости бросают Саманту в объятия пожилого Лена. Миранда сыта по горло инфантильностью Стива. Кэрри вновь встречает Бига.
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