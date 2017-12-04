В 1 сезоне 24 серии сериала «Семейный полюс» приходит Международный женский день. Как известно, 8 Марта — святая дата. В этот день все мужчины города обычно ненавидели Лешку, а дамы завидовали Ленке. Однако на этот раз все идет не по плану.
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