В 1 сезоне 24 серии сериала «Семейный полюс» приходит Международный женский день. Как известно, 8 Марта — святая дата. В этот день все мужчины города обычно ненавидели Лешку, а дамы завидовали Ленке. Однако на этот раз все идет не по плану.