В 1 сезоне 13 серии сериала «Семейный полюс» герои Беловы вновь не дают скучать. Алексей и Лена опять предадут рестораны огню. Петя же преподнесет юным леди куски испорченного мяса. А что до Кати, то она обретет власть при помощи загадочной книги.