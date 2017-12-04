В 1 сезоне 13 серии сериала «Семейный полюс» герои Беловы вновь не дают скучать. Алексей и Лена опять предадут рестораны огню. Петя же преподнесет юным леди куски испорченного мяса. А что до Кати, то она обретет власть при помощи загадочной книги.
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