В 1 сезоне 19 серии сериала «Семейный полюс» в жизнь клана Беловых врывается главное шоу эпохи — «Игра Пистонов». Как известно, зима всегда близко, тем более если вы находитесь на Крайнем Севере. Алексей и Базиль начинают реальную войну пицц.