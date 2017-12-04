В 1 сезоне 14 серии сериала «Семейный полюс» жизнь в Южном идет своим чередом. Вечная мерзлота и бесконечный снег. Чтобы не помереть от скуки, герои пытаются развлечься. Есть вариант усыновить животное или, например, облобызать кинопремию.