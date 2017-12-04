В 1 сезоне 15 серии сериала «Семейный полюс» на экран возвращается фирменное безумие Южного: соревнование между местными блогерами «у кого больше», зачатие внебрачных чад и оценка пылесосов на предмет их кайфовости. В общем, все как обычно.