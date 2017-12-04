В 1 сезоне 9 серии сериала «Семейный полюс» до Базиля доходит нехитрая мысль: он же тут коренной житель! А значит, пришло время упороться по местечковому патриотизму. Алексей же с Джоном оросят снежный покров желтым цветом и поделят городок надвое.
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