В 1 сезоне 2 серии сериала «Семейный полюс» жизнь Базиля наполнена болью, у него «горят трубы» и острая нужда в деньгах. Параллельно Лена тайно следит за своей юной дочкой, сшибая людей, повергая всех окружающих в ужас и скрываясь за бабками.