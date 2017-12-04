В 1 сезоне 22 серии сериала «Семейный полюс» на Крайний Север прибывает знаменитость. Ольга Кузова собирается организовать тут свой мастер-класс по актуальным трендам и стилю. Внезапно в ее ИП открывается позиция ассистентки.
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