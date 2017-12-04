В 1 сезоне 10 серии сериала «Семейный полюс» герой Алексея решает вплотную заняться подрастающим поколением: его сынишка должен быть крутым парнем, а не яйцеголовым ученым. Мать же семейства, Лена, хочет приняться за работу над одичавшим полярником.