В 1 сезоне 18 серии сериала «Семейный полюс» на горизонте появляется свежий персонаж — настоящая машина для убийства из ММА. Разумеется, все девушки тут же теряют голову, а отцы внезапно становятся озабочены существованием своих дочек.
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