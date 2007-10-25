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Киноафиша Сериалы Клиника Сезоны Сезон 7 Серия 9

Клиника 7 сезон 9 серия смотреть онлайн

Моя огромная удача
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Все серии 7 сезона «Клиника»
Мой злейший враг
Сезон 7 / Серия 1 25 октября 2007
Мой тяжелый выбор
Сезон 7 / Серия 2 1 ноября 2007
Моя неприятная правда
Сезон 7 / Серия 3 8 ноября 2007
Мой кризис личности
Сезон 7 / Серия 4 15 ноября 2007
Моя растущая проблема
Сезон 7 / Серия 5 29 ноября 2007
Мой лучший доктор
Сезон 7 / Серия 6 6 декабря 2007
Моя вина
Сезон 7 / Серия 7 10 апреля 2008
Моя мужественность
Сезон 7 / Серия 8 17 апреля 2008
Моя огромная удача
Сезон 7 / Серия 9 24 апреля 2008
Мое потерянное время
Сезон 7 / Серия 10 1 мая 2008
Моя принцесса
Сезон 7 / Серия 11 8 мая 2008
О чем cерия

В 7 сезоне 9 серии сериала «Клиника», пока Карла и Эллиот пытаются вернуть работу Келсо, Тед просто без ума от счастья. Сам Келсо заставил нового стажера выслушивать всю историю его жизни. Тем временем Джей Ди теряет анализ своего пациента. 

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