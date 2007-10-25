В 7 сезоне 9 серии сериала «Клиника», пока Карла и Эллиот пытаются вернуть работу Келсо, Тед просто без ума от счастья. Сам Келсо заставил нового стажера выслушивать всю историю его жизни. Тем временем Джей Ди теряет анализ своего пациента.