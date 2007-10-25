В 7 сезоне 2 серии сериала «Клиника» у Ким начинаются роды, и Джей Ди находится рядом с ней, при этом старательно избегая слов «я люблю тебя». В то же время Кокс пытается найти в клинике хоть кого-нибудь, кто сделает укол его маленькой дочери.