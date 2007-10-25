В 7 сезоне 8 серии сериала «Клиника» Терк начинает активно доказывать свою мужественность, а уборщик издает собственную газету, чтобы всем доносить свое мнение. Эллиот случайно узнает, что по ее вине совет директоров теперь ищет замену Келсо.