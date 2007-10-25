В 7 сезоне 10 серии сериала «Клиника» Перри становится исполняющим обязанности главного врача, а уборщик забирает себе кабинет Келсо. В то же время Тед решает выстроить отношения с новым начальником иначе, чем когда-то вышло с Бобом.