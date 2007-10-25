В 7 сезоне 1 серии сериала «Клиника» Эллиот расстается с Китом, и теперь он портит ей жизнь на работе. Джей Ди осознает, что сознательно портил все свои романтические отношения. В то же время у уборщика появляется девушка.
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