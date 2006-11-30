В 6 сезоне 9 серии сериала «Клиника» из-за пережитого стресса Джей Ди начинает падать в обмороки при малейшем напряжении. Терк завидует новому хирургу, а Келсо учит всех сотрудников врать пациентам об уровне своего опыта.