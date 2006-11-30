В 6 сезоне 8 серии сериала «Клиника» Джей Ди, Карла, Кит и Тед отправляются в новом трейлере Келсо к Ким, чтобы быть на ее первом УЗИ. В то же время оставшийся в клинике Терк подначивает Джордан шантажировать Кокса.